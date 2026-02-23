Casi 60 muertos dejó ola de violencia en México por muerte de líder narco "El Mencho"

23 feb. 2026 - 14:25 hrs.

¿Qué pasó?

Casi 60 muertos y una ola de violencia dejó un operativo militar en México tras la muerte del capo narco Nemesio Oseguera, más conocido como "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El criminal de 59 años resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa y murió durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.

La mafia fue designada como organización terrorista extranjera por el gobierno de Estados Unidos en febrero de 2025. Dicho país ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Casi 60 muertos en México

La captura y muerte de Oseguera provocaron una violenta respuesta del cartel, que bloqueó rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, negocios y bancos, y enfrentó a autoridades en 20 estados mexicanos.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó que durante el operativo y enfrentamientos posteriores murieron 25 agentes de la Guardia Nacional, un custodio, un funcionario de la fiscalía de Jalisco y una mujer, además de 30 delincuentes.

Alerta en México por ola de violencia

México desplegó unos 10 mil militares en el oeste del país para garantizar la seguridad de la población. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este lunes que ya no había retenes en las rutas.

En Guadalajara, capital del estado de Jalisco, las calles estaban semivacías y la mayoría de los comercios se mantenían cerrados esta jornada debido al temor de la población.

"Está medio crítica la cosa, apenas abrieron unos negocios y estoy aprovechando. Mis familiares hoy no salieron", dijo a la AFP Jorge Martínez, un jubilado de 70 años.

Las escuelas del estado de Jalisco suspendieron las clases, igual que una decena de estados más como medida de precaución ante posibles hechos violentos.

