Cambio de hora: ¿Cuándo los relojes deben modificarse con el horario de invierno?

26 feb. 2026 - 08:00 hrs.

Llega el otoño y trae consigo el cambio de hora en el país para despedir al verano, un ajuste que busca aprovechar al máximo la luz solar durante la rutina diaria, ya que hay una menor cantidad disponible en los meses fríos.

La modificación es obligatoria en gran parte del territorio nacional, a excepción de las regiones de Aysén y Magallanes, donde se mantiene el horario actual por sus condiciones geográficas.

Fecha del cambio de hora en Chile 2026

Las autoridades gubernamentales indicaron en un comunicado oficial que el ajuste se llevará a cabo el sábado 4 de abril, dándole la bienvenida al horario de invierno.

Ese día, los relojes tendrán que retrasarse 60 minutos a partir de las 00:00 horas, quedando así las 23:00 horas del viernes 3. En el caso de Rapa Nui e Isla Salas y Gómez, sus habitantes tendrán que aplicar la modificación a las 22:00 horas.

El próximo cambio de hora está programado para el sábado 5 de septiembre de 2026, para dar inicio nuevamente al horario de verano.

Todo sobre Cambio de Hora