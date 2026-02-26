Incendio afecta a una fábrica de Independencia: Se realizaron cortes de tránsito
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este jueves, un incendio afectó a una fábrica de la comuna de Independencia, Región Metropolitana, hecho que provocó que diferentes compañías de bomberos se dirigieran al lugar para controlar la situación.
Desde Transporte Informa de la RM, informaron que se realizó un corte total de tránsito en Av. Santa María al poniente desde Las Cañas, producto de la emergencia.
Asimismo, el organismo indicó que se podría realizar un corte desde Av. Fermín Vivaceta, por lo que se hizo un llamado a que los conductores opten por vías alternativas.
Respecto a los trabajos de combate, se informó que el Cuerpo de Bomberos de Santiago declaró tercera alarma de incendio, despachando varios voluntarios y máquinas de 16 compañías al lugar de los hechos.
Noticia en desarrollo...
