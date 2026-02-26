Fiscalizan malls chinos por venta de útiles escolares: Algunos productos no tenían información de rotulado

26 feb. 2026 - 13:56 hrs.

¿Qué pasó?

Quedan pocos días para que la mayoría de los escolares entren a clases, razón por la que sus padres analizan las diversas ofertas para comprar la lista de útiles solicitada por los establecimientos educacionales.

Los malls chinos se han convertido en los locales favoritos para realizar diversas compras, debido a la variedad que ofrecen y el precio económico. Sin embargo, una fiscalización que realizó la Seremi de Salud en Santiago Centro evidenció que muchos de los productos no tenían la información de su rotulado.

Fiscalización de mall chinos

Si bien algunos productos no presentan su rotulado, otros sí lo tienen, pero en idiomas extranjeros que hace difícil la comprensión para el consumidor y saber qué está comprando. La falta de dicha información puede poner en riesgo la salud de los menores, ya que podrían manipular elementos con sustancias tóxicas.

En una fiscalización, se descubrió que un mall chino estaba vendiendo silicona líquida, producto que los colegios no pueden pedir en sus listas de materiales y que por ley no puede estar en la sección de artículos escolares.

El seremi de Salud de la RM, Gonzalo Soto, explicó que las fiscalizaciones han "generado casi 30 sumarios sanitarios", principalmente porque los productos no cuentan con la información de rotulado.

Respecto a la silicona líquida, la autoridad recalcó que "no es un útil escolar, no puede estar en las listas mandatadas por los colegios. Tampoco puede estar en el sector de los útiles escolares, es una infracción sanitaria".