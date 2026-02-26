"Tiene toda la razón": La reacción de Emilia Dides sobre particular chiste que hizo Asskha sobre su paso por Miss Universo

26 feb. 2026 - 11:18 hrs.

Histórica fue la presentación de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026. La comediante, que se convirtió en la primera transformista en hacer humor en la Quinta Vergara, conquistó al público y se llevó las dos gaviotas entregadas en el certamen.

Con un humor que tuvo mucha relación con la comunidad LGBT y bromas sobre ella misma, se metió rápidamente a los presentes al bolsillo con un show que destacó mucho por la capacidad de improvisación de la artista, dejando al descubierto su oficio.

Por momentos no solo interactuó con el público, sino que también con algunas de las personalidades presentes en las primeras filas del anfiteatro.

En ese contexto, bromeó con Emilia Dides y Sammis Reyes, pareja presente en el show. Sobre quien fuera candidata a ser Miss Universo, destacó su figura a pesar dado a luz hace pocas semanas. "Quedó más flaca que antes", ironizó la humorista.

"Tiene toda la razón"

"Yo lo disfruté, me morí de la risa. Yo no vi incomodidad (del público en cuanto a la rutina) porque yo estaba atrás del jurado, yo estaba 100% enfocada en la rutina (...) empezó a molestar a Sammis (Reyes) también y a uno que otro", dijo.

Sobre las humoradas que lanzó para la modelo, esta dijo que se rio particularmente cuando Asskha recalcó que a pesar de haber representado de manera destacada a Chile en el concurso de belleza internacional "no ganó". "Tiene toda la razón", dijo Dides y subrayó el nivel de improvisación que tiene la humorista.

A su vez, aclaró que su pareja también se tomó de buena los chistes alusivos a él mismo.

