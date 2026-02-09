Día Internacional de la Pizza: Las mejores promociones y descuentos para celebrar este 9 de febrero

09 feb. 2026 - 11:25 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes 9 de febrero se celebra el Día Internacional de la Pizza, una fecha que varias marcas aprovechan para ofrecer atractivos descuentos y promociones especiales, invitando a disfrutar este clásico sin pagar de más.

Aunque muchos puedan verlo como una estrategia comercial, la conmemoración tiene raíces históricas: la pizza, nacida en Italia, se transformó en un símbolo global gracias a su capacidad de adaptación a distintos países, culturas y estilos gastronómicos.

Con el paso del tiempo, su reconocimiento internacional se consolidó hasta convertirse en uno de los platos más consumidos del mundo.

Los mejores descuentos en pizza para este lunes

Under Pizza

Under Pizza también se suma a la celebración, aunque solo en tiendas físicas. Según la marca, la idea es “volver a lo simple” y transformar este día en una instancia de reunión dentro de sus locales.

La promoción destacada incluye sus variedades clásicas:

Pepperoni

Napolitana

Doble Queso

Todas en tamaño familiar a $4.990. “La misma masa, el mismo queso, el mismo sabor que no falla”, destacó la cadena.

Under Pizza

Papa Johns

Una de las sorpresas del día llega de la mano de Papa Johns. Este lunes, por la compra de una pizza de especialidad tamaño familiar, los clientes podrán llevarse una segunda unidad del mismo tamaño por solo $1.000.

La promoción estará disponible:

En locales

A través de pedidos telefónicos

En el sitio web

Y no termina ahí: durante los próximos días se liberarán nuevos códigos promocionales y ofertas especiales, con acciones enfocadas en la celebración de San Valentín.

Domino’s Pizza

Domino’s celebrará la fecha con un concurso en redes sociales, donde premiará a sus seguidores más activos.

La marca anunció que regalará 50 pizzas este lunes 9 de febrero entre quienes comenten en la publicación indicada.

Little Caesars

Little Caesars también se suma con una promoción especial válida solo por esta jornada.

Este lunes 9 de febrero, sus pizzas Pepperoni y Clásica de queso estarán disponibles a un valor de $5.000.