Tras quebrar en Chile: Famosa cadena de pizzerías se estaría preparando para llegar a Argentina

Una nueva oportunidad, pero esta vez en Argentina, es lo que intentará una reconocida cadena de pizzerías que hace algunos meses dejó de operar en nuestro país, tras declararse en quiebra. Se trata del tercer intento de la firma por radicarse en territorio trasandino, después de haber fallado en dos oportunidades.

Estamos hablando de Pizza Hut, firma a cargo del grupo español Food Delivery Brands (FDB), la cual, además de tener el control de esa cadena, era responsable de Telepizza en Chile.

Las operaciones en nuestro país fracasaron, según lo que explicitó en su momento Food Delivery Brands debido a un "complejo entorno económico" que le pedía seguir funcionando, lo que decantó en el cierre total de sus locales.

A modo de contexto: en 2021 las pérdidas acumuladas alcanzaban la suma de 21.000 millones de pesos chilenos, y el número se disparó a 79 mil millones en el último reporte.

De esta manera, fueron casi 100 locales cerrados entre Pizza Hut y Telepizza, dejando sin empleo alrededor de 1.400 trabajadores.

El arribo de la pizzería a Argentina

La llegada de las pizzerías a las tierras trasandinas se podría dar en el contexto de que la propiedad Yum! Brands estaría preparando una forma de operar con una estrategia sostenida en franquicias y alianzas locales.

De acuerdo a lo que apunta el medio argentino, Ámbito Yum! Brands, en paralelo al proceso de quiebra, había alcanzado un acuerdo para recuperar los derechos de uso de marcas de Telepizza y Jeno's en Chile y Colombia.

El mismo medio apunta a que, según fuentes del sector gastronómico, Pizza Hut estaría preparándose para volver al vecino país, lo que se podría concretar a fin de año, aunque aún no hay fechas específicas.

