"Mi papá murió buscándolo": La reacción de la familia de joven encontrado enterrado en casa de Cerati

¿Qué pasó?

Esta semana se confirmó la identidad del cuerpo hallado en mayo bajo tierra en un terreno contiguo a una casa donde vivió Gustavo Cerati. El crimen, sin embargo, data de los años '80, mucho antes de que el cantante argentino habitara la propiedad entre 2002 y 2003.

Los restos encontrados corresponden a Diego Fernández Lima, adolescente de 16 años que desapareció en julio de 1984 tras visitar a un amigo y nunca regresar a su hogar. A más de 40 años del crimen, el hermano de la víctima, Javier, contó cómo ha vivido la familia estos últimos días.

"Mi papá murió buscándolo"

En conversación con La Nación, Javier comentó que "estamos tratando de cruzar información para saber por qué Diego estaba en esa casa. Hoy me dijeron desde la fiscalía que teóricamente ahí vivía una familia de apellido Graf de toda la vida. No lo sabíamos hasta ayer". Sin embargo, reveló que por ahora no han tenido comunicación con ellos.

El hermano menor del fallecido reveló que "fueron 41 años de mucho dolor, angustia y tristeza. Se fue a las dos de la tarde comiendo una mandarina. Le dijo a mi vieja: ‘Voy a la casa de un amigo y después al colegio’. Él estudiaba en un industrial, a 3 cuadras, y nunca más apareció hasta ahora".

En esa época la familia pensó que el crimen había sido obra de supuestas sectas que traficaban órganos. "Mi viejo insistía que lo habían secuestrado por eso. Él tenía esa idea. Yo era muy chico, tenía 10 años, después creciendo fui enterándome de a poco todo. Mi papá murió buscándolo. Tuvo un accidente buscándolo en bicicleta", recordó.

Por último, afirmó que "en algún momento vamos a poder tener los restos de Diego, pobrecito, para poder despedirlo como se merece. Necesito justicia por él".

Primer sospechoso del crimen

En cuanto a la investigación del caso, en las últimas horas surgió el nombre del primer sospechoso del asesinato, Cristián Graf, un excompañero de escuela de la víctima, hoy de 56 años. Precisamente, su familia aún vive en la propiedad en la que se encontraron los huesos enterrados.

Según detalló el citado medio, un testigo clave del caso -otro antiguo compañero de Diego- apuntó sus sospechas contra Graf y declaró este jueves ante el fiscal.

"Está claro que Fernández Lima fue asesinado. No sabemos si solo hubo un asesino. La intención es reconstruir lo que pasó hace 41 años, a partir de que ahora sabemos que en la casa donde fue enterrado el cuerpo vivió y aún viven integrantes de la familia Graf", dijeron fuentes judiciales.

El fiscal del caso interrogó también al sospechoso, aunque se teme que la causa prescriba por el tiempo que ha transcurrido.

