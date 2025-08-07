Escándalo por fraude masivo en Argentina: Acusan a médico de grabar con anteojos especiales el examen para residencias

07 ag. 2025 - 20:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un verdadero escándalo se ha vivido en Argentina en las últimas semanas, en uno de los procesos más sensibles del sistema de salud de ese país. Se trata del ingreso a las residencias médicas, instancia que se habría visto dañada, acusan las autoridades, por un fraude masivo.

El pasado martes 1 de julio más de 10 mil aspirantes rindieron el Examen Único de Residencias en 28 sedes de Argentina. Tres semanas después, al publicarse los resultados, el Ministerio de Salud puso el foco en quienes quedaron en primeros puestos.

Según medios locales, la cartera detectó un fenómeno estadístico inédito: una ola de puntajes extraordinariamente altos, con notas mayores a 85 puntos (muy por sobre el promedio), en su mayoría provenientes de aspirantes extranjeros formados en universidades del exterior.

Ante este escenario, el ministerio activó una auditoría interna por posibles irregularidades y determinó que 141 profesionales de la salud deberían volver a realizar el examen bajo una modalidad escrita y presencial, este jueves 7 de agosto.

Postulante usó lentes inteligentes para grabar examen

Con el pasar de los días el escándalo no cesó, ya que nuevas aristas al caso se fueron sumando. La más llamativa tenía que ver con el método usado para cometer el fraude. Y es que un video viralizado en redes sociales mostraba a alguien grabando el examen con lo que parecían ser anteojos inteligentes.

En el registro se ve a uno de los postulantes, que luego fue identificado como un médico de nacionalidad ecuatoriana, filmando la totalidad de la prueba, página por página. Esto lo habría conseguido con lentes especiales que tendrían una cámara incorporada.

Pese a que todavía es materia de investigación la forma en la que se llevó a cabo el delito, se cree que el médico habría enviado la información a un tercero a medida que la grababa, luego se levantó al baño, recibió las respuestas y posteriormente regresó al lugar en donde se rendía el examen.

Médico denunciado acudió nuevamente a rendir el examen

Según confirmó el secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, Alejandro Vilches, entre los 117 médico que este jueves acudieron a rendir nuevamente el examen, también está el profesional denunciado penalmente.

"No puede ser apartado, porque no tenemos ninguna orden judicial que diga que lo tenemos que apartar. Está dando examen sin lentes y sin camarita. Existe la posibilidad de que sea responsable, pero hasta que la Justicia se expida, permanece inocente", aseguró la autoridad.