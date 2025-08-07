El triste nombre que desapareció en Argentina: No se usa hace más de 70 años

07 ag. 2025 - 17:11 hrs.

Mientras algunos nombres se van popularizando con el tiempo, otros poco a poco comienzan a quedar en el pasado. Sin embargo, es casi imposible que alguno deje de existir, aunque en Argentina hay uno que ya no se utiliza hace más de 70 años.

El nombre que desapareció en Argentina

El nombre que no se usa hace siete décadas en Argentina es Angustias, el que en su momento fue bastante habitual, pero que en la actualidad tiene una evidente carga emocional negativa.

Si bien el nombre tiene un fuerte origen religioso, su significado vinculado al sufrimiento y la pena lo hizo cada vez menos elegido por las nuevas generaciones, según consignó TN.

¿Qué significado tiene el nombre?

Angustias proviene del latín angustia, que significa "dolor profundo" o "aflicción". Es un nombre de origen religioso que hace referencia a Nuestra Señora de las Angustias, una de las denominaciones de la Virgen María en la tradición católica. En particular, esta figura representa el dolor de María al presenciar la pasión y muerte de su hijo, Jesús.

Por ello, en siglos pasados eran habituales este tipo de nombres por su fuerte carga espiritual, aunque desde mediados del siglo XX la tendencia de nombrar a los hijos con nombres asociados al dolor o el sufrimiento se fue perdiendo.

Ante ello, el Registro Civil argentino no registra el nombre Angustias desde hace más de 70 años, por lo que se estima que muy pocas personas vivas aún lo tienen.

¿Existe el nombre en Chile?

Al hacer una simple búsqueda en el portal de Internet nombrerutyfirma.com, conocido habitualmente como Rutificador, se puede comprobar que actualmente 15 personas en Chile tienen el nombre "Angustias".