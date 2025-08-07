"Encontramos piel en los platos": Presunto asesino serial les habría dado de comer a sus perros la carne de las víctimas

07 ag. 2025 - 11:28 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción en Argentina se vive por el caso de Matías Jurado, un presunto asesino serial en la ciudad de San Salvador de Jujuy que habría matado a cinco personas en situación de calle. Ahora la Fiscalía reveló que les habría dado de comer los restos de las víctimas a sus perros.

"Encontramos piel en los platos"

El fiscal regional Guillermo Beller detalló este jueves: "Encontramos piel en los platos de comida de los perros del domicilio y también entendemos que Matías Jurado alimentaba a otros animales del barrio".

"Esa piel que estaba tirada en los platos de comida de los perros eran partes de restos humanos: cartílagos, pelos y piel", añadió el fiscal. Asimismo, Beller confirmó que las imágenes y otras pruebas recolectadas por los investigadores ubican a las cinco víctimas en la casa del imputado, aunque por el momento "no está determinado que hayan existido torturas ni canibalismo".

Sobrino de 16 años presenció los crímenes

Un testigo clave del caso es el sobrino del asesino serial, un adolescente de 16 años que vivía con él y que le habría contado a una tía y a un primo que estaba muy nervioso porque su tío "mató a otro anoche". Según el joven, el hombre les prometía alcohol o posibilidades laborales a sus víctimas.

Los asesinatos habrían ocurrido los viernes, día en que el menor salía de la casa. Incluso, una vez le contó todo a un primo, quien fue un viernes a ver si todo era verdad, tocó la puerta y le abrió su tío, quien le habría dicho "pasá, ¿querés ver a una persona muerta?". Como la casa estaba llena de sangre, el joven huyó, según publicó Página 12.

Es imputable

Según informó TN, el lunes la Fiscalía imputó al hombre de 37 años por el homicidio de Jorge Omar Anachuri, uno de los cinco hombres reportados como desaparecidos.

Tras la pericia psicológica, se declaró que Jurado puede ser imputable, ya que "puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones", por lo que quedó en prisión preventiva, pese a que se declaró inocente.

Las cinco víctimas tienen en común ser hombres adultos en situación de vulnerabilidad —en calle o con discapacidad—, todos con algún vínculo con el acusado. También se investigan dos desapariciones adicionales que podrían estar relacionadas.

