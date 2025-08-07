Chile decidió suspender la importación de carne desde Argentina: ¿Cuáles fueron las razones?

07 ag. 2025 - 09:06 hrs.

¿Qué pasó?

A través de una Resolución exenta emitida por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), se informó que Chile decidió suspender la importación de carne desde Argentina, luego de una determinación del gobierno trasandino relacionada con la industria ganadera.

En el escrito emanado por el SAG, se específica que la función de este organismo es "adoptar las medidas tendientes a evitar la introducción al país de agentes infecto contagioso causante de enfermedades que afectan a animales, determinando acciones de prevención que se requieran con este objetivo".

La razón por la que Chile decidió suspender

Y es precisamente por en esa misión que el Gobierno optó por la suspensión de la importación de carne. Esto luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina autorizara el ingreso de carne bovina con hueso libre de fiebre aftosa con vacunación a la Patagonia.

El gobierno trasandino, en junio pasado y a través de Resolución N°460, habilitó el ingreso de material reproductivo, carnes y productos cárnicos de animales susceptibles a la fiebre aftosa a zonas del país donde la infección se encuentra controlada mediante vacunación.

Al respecto, el SAG apuntó que se "tomó conocimiento sobre la entrada en vigencia de Resolución N° 460 de 2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de la Argentina, en la cual se establecen las condiciones sanitarias para el ingreso de material reproductivo, carnes con hueso y productos cárnicos de animales susceptibles a la fiebre aftosa (FA), desde las zonas libres de fiebre aftosa con vacunación a las zonas libre de fiebre aftosa sin vacunación, dentro del territorio argentino".

Se agrega que esto "representa un cambio en las condiciones presentadas y evaluadas por el SAG, que otorgaron el reconocimiento de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, mediante la Resolución Exenta N° 6985 de 2008, que reconoce en la República de Argentina como libre de fiebre aftosa las zonas y en la forma que indica".

Así, "se deja sin efecto el reconocimiento sanitario otorgado por el Servicio Agrícola y Ganadero a la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación en Argentina".

Por esto, se suspendió "la importación a Chile desde Argentina, de todos los animales y productos de origen animal, que deben cumplir su certificación veterinaria internacional con el requisito sanitario de zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, reconocido por Chile o reconocido por el SAG".

