Revelan cómo fue el último día de Diego, joven que encontraron enterrado en casa de Cerati: Dijo que iba a visitar a un amigo

07 ag. 2025 - 12:52 hrs.

En las últimas horas se revelaron nuevos antecedentes sobre el caso de Diego, el joven de 16 años que desapareció en julio de 1984 y cuyos restos fueron identificados recientemente por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El hallazgo ocurrió en una propiedad ubicada en Buenos Aires, la misma que fue arrendada por Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo, entre los años 2002 y 2003.

La coincidencia causó un fuerte revuelo en Argentina al conocerse que en ese mismo inmueble había vivido una de las figuras más importantes del rock latinoamericano, sin que nunca se hubiera sospechado de la existencia de un cadáver enterrado en el jardín.

El último día de Diego

Según detalló la revista Caras, Diego era alumno de la Escuela Nacional de Educación Técnica N.º 36 y vivía en el barrio de Belgrano. El 26 de julio de 1984, a las 14:00 horas, salió de su casa tras almorzar con su madre. Les dijo que iba a visitar a un amigo. Vestía jean azul, chaqueta azul y botas cafés.

Fue visto por última vez esa misma tarde en la esquina de Naón y Monroe, a pocas cuadras de su hogar. Desde entonces, nunca más se supo de él. Esa misma noche, sus padres intentaron hacer la denuncia en la comisaría, pero la respuesta que recibieron fue desalentadora.

“Se fue con una mina. Ya va a volver”, les dijeron los oficiales, según relató la familia.

La búsqueda incansable de una familia

A pesar de la indiferencia institucional, la familia nunca dejó de buscarlo. Mantuvo su habitación intacta durante décadas y su recuerdo vivo entre generaciones.

La clave para resolver el caso surgió de un sobrino de Diego, quien al enterarse del hallazgo de restos en la antigua casa de Cerati, sospechó que podría tratarse de su tío.

Gracias a su intuición y el avance de las pericias forenses, se pudo confirmar la identidad del cuerpo. El adolescente había sido asesinado de una puñalada y enterrado en el jardín.

De esta manera, se cerró un misterio que permaneció sin respuesta durante cuatro décadas al otro lado de la cordillera.