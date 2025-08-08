"Vení si querés ver a una persona muerta": La aterradora experiencia que vivió sobrino de presunto asesino serial en Argentina

08 ag. 2025 - 11:43 hrs.

¿Qué pasó?

El nombre de Matías Jurado, de 37 años, presunto asesino serial, ha estado sonando en varios medios de comunicación tras revelarse el estremecedor relato de su sobrino, de 16 años, sobre lo que vivió en la casa que ambos compartían en el barrio Alto Comedero, Jujuy, Argentina.

Jurado fue detenido el pasado miércoles 30 de julio, luego de que la policía encontrara restos óseos, piel humana y evidencias de combustión en su domicilio, está imputado por homicidio y es investigado por la desaparición de al menos cinco personas.

El macabro relato del sobrino

Según informó TN, citando al fiscal Guillermo Beller, el menor contó que había advertido a un primo, de 18 años —otro sobrino de Jurado—, sobre las extrañas situaciones que ocurrían en la vivienda.

El joven, inicialmente incrédulo, decidió acompañar a su primo un viernes para comprobarlo. “Fui con él y vi justamente una escena, vi sangre por todas partes y Matías Jurado me dice: ‘Vení, si querés ver una persona muerta. Vení y entrá’”, declaró el testigo ante la fiscalía.

El fiscal relató que Jurado lo llevó hasta una habitación. “Contó que vio tanta sangre que se asustó y salió corriendo”.

El testimonio de la hermana de Jurado también resultó clave para la investigación. Durante una fiesta familiar notó extraño a su sobrino —que vivía con su tío— y le preguntó qué le pasaba. La respuesta fue impactante: “Lo que pasó es que anoche Matías mató a otro”.

Huesos, herramientas y piel en casa del imputado

La inspección policial de la vivienda reveló huesos quemados, manchas de sangre y signos de combustión en varias zonas. En el patio trasero había tierra removida, una carretilla, una pala y herramientas de jardinería, lo que sugiere entierros clandestinos.

“Encontramos piel en los platos de comida de los perros y creemos que Jurado también alimentaba a otros animales del barrio. Esa piel correspondía a restos humanos: cartílagos, pelos y piel”, precisó el fiscal.

El acusado mantiene antecedentes penales desde los 17 años, todos por delitos violentos con uso de armas. Su última condena data de 2018, cuando fue sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión.