Falabella expande su dominio en Chile: Llegará a tres nuevas comunas del sur del país

09 feb. 2026 - 11:10 hrs.

¿Qué pasó?

Falabella continúa con su crecimiento en el país tras anunciar la apertura de tres nuevas tiendas en la zona sur del país, alcanzando así nuevas comunas en las que antes no tenía presencia.

¿A qué nuevas ciudades llega Falabella?

Las tres nuevas comunas en las que Falabella contará con tiendas físicas son:

Linares , región del Maule

, región del Maule Angol , región de La Araucanía

, región de La Araucanía Coyhaique, región de Aysén

"Por primera vez, Falabella llega a estas comunas con tiendas físicas, integrándose a sus centros urbanos y convirtiéndose en nuevos puntos de encuentro para las comunidades", afirmaron desde la compañía en su cuenta de Linkedin.

Foco en vestuario

Además, en Falabella destacaron que estas tiendas tendrán como protagonista la venta de vestuario, "representando cerca del 80% de la propuesta comercial y acercando las mejores marcas a cada una de estas ciudades".

De todas maneras, se incluye la venta de calzado, tecnología y decoración; además de servicios como retiro en tienda, cajas de self check out y compras online.

Por último, la empresa aseguró que estas tres nuevas tiendas permitirán crear alrededor de 150 puestos de trabajo.

Todo sobre Retail