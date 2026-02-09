Conoce Quién es Bomba Estéreo, la banda que cerrará la segunda noche del Festival de Viña 2026

09 feb. 2026 - 14:01 hrs.

Bomba Estéreo es una de las bandas colombianas más conocidas. Este año llegan por primera vez al escenario de Viña 2026 con su show lleno de color y una mezcla de electrónica con ritmos caribeños.

Su propuesta estética y sonora se caracteriza por tener gran conexión con sus raíces, la naturaleza y la espiritualidad.

¿Quién es Bomba Estéreo?

Bomba Estéreo es una agrupación creada en 2005 por Simón Mejía (49), músico y artista audiovisual, nacido en Bogotá. Tiempo después se sumó la cantante y compositora Liliana Saumet (47), más conocida como Li.

Cuentan con múltiples nominaciones a los Grammy e importantes colaboraciones con artista como Tainy, Rawayana y Bad Bunny con la canción "Ojitos lindos", que acumula más de tres millones de reproducciones.

@Bombaestereo Instagram

Se han presentado en más de 40 países e importantes festivales como Lollapalooza y Coachella. Este lunes 23 pondrán a bailar a todos en la Quinta Vergara durante el cierre de la segunda noche, con éxitos musicales como "To my love", "Soy yo" y "Fuego", un clásico que los posicionó dentro del género de la electro cumbia.

¿Dónde ver el Festival?

Podrás ver la presentación de Bomba Estéreo y todas las noches de Viña 2026 a través de las pantallas de Mega.

Todo sobre Festival de Viña