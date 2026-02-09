Conoce Quién es Bomba Estéreo, la banda que cerrará la segunda noche del Festival de Viña 2026
Bomba Estéreo es una de las bandas colombianas más conocidas. Este año llegan por primera vez al escenario de Viña 2026 con su show lleno de color y una mezcla de electrónica con ritmos caribeños.
Su propuesta estética y sonora se caracteriza por tener gran conexión con sus raíces, la naturaleza y la espiritualidad.
¿Quién es Bomba Estéreo?
Bomba Estéreo es una agrupación creada en 2005 por Simón Mejía (49), músico y artista audiovisual, nacido en Bogotá. Tiempo después se sumó la cantante y compositora Liliana Saumet (47), más conocida como Li.
Cuentan con múltiples nominaciones a los Grammy e importantes colaboraciones con artista como Tainy, Rawayana y Bad Bunny con la canción "Ojitos lindos", que acumula más de tres millones de reproducciones.
Se han presentado en más de 40 países e importantes festivales como Lollapalooza y Coachella. Este lunes 23 pondrán a bailar a todos en la Quinta Vergara durante el cierre de la segunda noche, con éxitos musicales como "To my love", "Soy yo" y "Fuego", un clásico que los posicionó dentro del género de la electro cumbia.
¿Dónde ver el Festival?
Podrás ver la presentación de Bomba Estéreo y todas las noches de Viña 2026 a través de las pantallas de Mega.
