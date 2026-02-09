Así puedes obtener tu informe de deudas del sistema financiero

09 feb. 2026 - 14:00 hrs.

Conocer el estado de tus compromisos económicos es vital para ordenar tus finanzas personales. La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entrega un documento para revisar todas las deudas con bancos y otras entidades.

Este reporte es fundamental para personas y empresas. La información del sistema se actualiza cada semana, aunque debes considerar que los datos mostrados tienen un desfase de entre 10 y 20 días aproximadamente.

¿Cómo obtener el informe de deudas del sistema financiero?

ChileAtiende indica que los interesados pueden hacerlo a través del portal Conoce tu Deuda (pulsa aquí), ingresando con la ClaveÚnica e indicando el nexo con la deuda:

Si es titular: deben tener a disposición su RUN y ClaveÚnica, y luego descargar el informe de deudas.

deben tener a disposición su RUN y ClaveÚnica, y luego descargar el informe de deudas. Si es heredero de un titular fallecido: acceder con usuario personal y en "Informe de Deudas" debe seleccionar “Informe de Deudas por Heredero/a”, llenar el formulario y adjuntar la documentación.

acceder con usuario personal y en "Informe de Deudas" debe seleccionar “Informe de Deudas por Heredero/a”, llenar el formulario y adjuntar la documentación. Si es representante del titular: acceder con usuario personal y en “Informe de Deudas” debe seleccionar “Informe de Deudas por Terceros” y envíar.

El trámite cambia si el proceso es presencial, pues aunque debe acudir a la oficina de la CMF en Santiago u oficina de ChileAtiende con Módulos Express, debe presentar diferentes documentos según el caso:

Si es titular: cédula de identidad vigente.

cédula de identidad vigente. Si es heredero de un titular fallecido: copia de la cédula vigente del solicitante, certificado de defunción del titular (emitido hace 60 días o menos) y certificado de matrimonio o acuerdo de unión civil (solo viudos), certificado de nacimiento (solo padres y madres) o certificado de posesión efectiva lo reconozca como heredero (si no hay vínculo de pareja o paternidad).

copia de la cédula vigente del solicitante, certificado de defunción del titular (emitido hace 60 días o menos) y certificado de matrimonio o acuerdo de unión civil (solo viudos), certificado de nacimiento (solo padres y madres) o certificado de posesión efectiva lo reconozca como heredero (si no hay vínculo de pareja o paternidad). Si es representante del titular: copia de la cédula vigente por ambos lados del solicitante y poder o mandato notarial (con un año de antigüedad o menos), donde se indique claramente la autorización para solicitar el informe.

En el caso de los herederos y representantes, recibirán el documento al correo electrónico dentro de los 10 días hábiles posteriores a la solicitud.

Todo sobre Finanzas Personales