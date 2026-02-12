Femicidio frustrado en Maipú: Hombre de 61 años es detenido tras apuñalar a su esposa e hijo

12 feb. 2026 - 15:27 hrs.

Un grave episodio de violencia intrafamiliar se registró este jueves en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana, luego de que un hombre de 61 años apuñalara a su esposa e hijo en un intento de femicidio.

El ataque se produjo a eso de las 12:30 horas en una vivienda ubicada en avenida Isabel Riquelme, cuando tras una discusión el individuo comenzó a agredir a su cónyuge de 56 años, hiriéndola con un arma blanca en el tórax.

La violenta situación fue advertida por el hijo en común de 38 años, quien también fue atacado por el hombre con la misma arma blanca, específicamente en la zona de la ingle.

¿Qué dijo Carabineros por el femicidio frustrado en Maipú?

El capitán Pablo Salazar Franzani, de la 25° Comisaría de Maipú, señaló que "posteriormente a esto el agresor se encierra en un baño del domicilio hasta que llega Carabineros al lugar y puede proceder a la detención. Tenemos incautada el arma con la que se agredió y tenemos detenido al agresor".

"Por cómo se dieron los hechos, vendría siendo femicidio frustrado. La llamada a Carabineros la da la misma víctima, (diciendo) que fue agredida y que su esposo se encontraba en el mismo domicilio y que necesitaba auxilio. Carabineros fue rápidamente y procedió a la detención y le prestó los primeros auxilios a la víctima que se encontraba con gran sangramiento, tanto ella como su hijo", agregó.

Salazar detalló que el hombre mantenía antecedentes penales. "Efectivamente había denuncias por violencia intrafamiliar hacia su señora, su esposa", mencionó.

Respecto de la madre e hijos apuñalados, dijo que "las dos víctimas están siendo atendidas en este momento por personal SAMU, están estables y fuera de riesgo vital", que fueron trasladadas al Hospital El Carmen.

En lo que va de este año, se han registrado 4 femicidios consumados, 24 femicidios frustrados y 8 femicidios tentados, de acuerdo con el sitio web del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).