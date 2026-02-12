Fran Virgilio reaparece y relata cómo se lleva con su exesposo Karol Lucero

12 feb. 2026 - 10:33 hrs.

La influencer Fran Virgilio, exesposa de Karol Lucero (Karol Dance), rompió el silencio y reveló cómo se lleva con el comunicador y empresario, luego de separarse a solo meses de haber contraído matrimonio.

Cabe recordar que la relación se quebró tras salir a la luz que el exYingo le había sido infiel con la DJ Isi Glock, un episodio que remeció al espectáculo chileno.

“No hay que casarse”

En conversación con Pamela Díaz, Fran abrió su corazón y explicó cómo se lleva hoy con su exesposo, dejando claro que no existe ningún tipo de contacto entre ambos.

“No soy rencorosa ni nada. Duramos siete años y casados como uno… no hay que casarse”, comentó en el podcast de La Fiera, Sin Editar.

“Si vas a terapia, no caes en relaciones en las que no debes estar”, agregó.

“Me siento en el mejor momento de mi vida”

La influencer también recordó que, al enterarse de la infidelidad de Karol Lucero, decidió alejarse de las redes sociales debido a lo difícil que fue enfrentar la situación públicamente: “No podía, estaba bloqueada. Era rarísimo, porque sentía como que estaba acá y no estaba, aparte de que todo fue público. Es terrible”.

Pese al duro proceso que vivió, hoy afirma estar en un momento completamente distinto. “No pasa nada, la vida sigue… Me siento en el mejor momento de mi vida”, expresó.

Por su parte, en una entrevista anterior, Karol Dance se refirió a la infidelidad que causó el quiebre matrimonial: “Es una muy mala decisión que tomé en un momento que no la debería haber hecho”.

“Desde que tenemos una relación hace 5 años (con Fran Virgilio), esta es la primera infidelidad”, afirmó.