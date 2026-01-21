Denuncia contra Karol Lucero: No habría pagado servicios de su exclusivo matrimonio con Fran Virgilio

21 en. 2026 - 16:19 hrs.

Karol Lucero hace meses que no estaba envuelto en una polémica, desde que se reveló que fue infiel a su esposa Fran Virgilio con la influencer Isi Glock, pero el panorama cambió esta semana.

El panelista de Zona de Estrellas, Javier Fernández, aseguró que el exYingo no habría pagado algunos de los servicios que contrató para su exclusivo matrimonio con Virgilio.

El comentarista de farándula conversó con el organizador de la fiesta matrimonial, quien lo acusó de no respetar los acuerdos y pagos hechos con canje.

Pagó la mitad y la otra parte debió pagarla su esposa

Pedro Ramírez, el encargado de gestionar y contratar los servicios del matrimonio, fue quien le dio detalles a Fernández sobre la deuda que tiene Karol Lucero.

"Lo que tengo entendido es que este caballero hizo todo el matrimonio y Karol Dance pagó el 50% del matrimonio y quedó debiendo el 50% por diversas cosas, no solo a él", y detalló además cómo fue que pagó, entre otras cosas, el globo aerostático y los fuegos artificiales.

"Fue casi el 80% o 60% canje. A este caballero (Pedro) le quedaron debiendo su sueldo (...) y le llamó mucho la atención cómo Karol hizo canje hasta con los fletes". El canje consistía en subir reels mencionando a Ramírez, contenido por el que Karol cobraba más de 300 mil pesos.

"No cumplió con los reels ni con nombrarlo", aseguró el panelista. Su compañero de trabajo, Hugo Valencia, reveló que el otro 50% lo tuvo que pagar su esposa.

"Fran incurrió en el gasto del 50% de su matrimonio porque hubo muchas cosas que no se pudieron financiar con canjes", cerró.