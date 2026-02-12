Este 12 de febrero se conmemora la proclamación de Independencia: ¿Por qué nuestras Fiestas Patrias son en septiembre y no hoy?

12 feb. 2026 - 11:12 hrs.

Este 12 de febrero de 2026, Chile cumple 208 años como República independiente. Esto, considerando que la ceremonia oficial de proclamación y jura de la independencia se realizó el 12 de febrero de 1818 en Santiago.

Históricamente, toda la atención de la festividad patria se la lleva el 18 de septiembre, día en que se conmemora la Primera Junta de Gobierno, hito que marca el primer paso de cara a la emancipación nacional, ¿pero por qué en Chile no celebramos la Independencia como otros países?

Las razones que explican el desinterés por el 12 de febrero

La respuesta a esto es multifactorial. Paulina Peralta, historiadora y autora del libro "¡Chile tiene fiesta!", indica, en primera instancia, que el 18 de septiembre "de forma medianamente espontánea comenzó a celebrarse desde el año siguiente. Se celebró un aniversario en 1811".

Pero no es la única razón. También hay factores económicos, que serían los principales. A modo de contexto: en Chile llegaron a celebrarse, en el Siglo XIX, tres fiestas: el 12 de febrero (conmemoración de la Batalla de Chacabuco y la proclamación de la Independencia al año siguiente), el 5 de abril (por la Batalla de Maipú) y el 18 de septiembre (Primera Junta de Gobierno).

Al respecto, Peralta indica "mantener tres fiestas en un año era muy costoso (...) y además, en el caso particular del 12 de febrero, se decía que, desde el punto de vista económico, ocasionaba algunos daños tanto a nivel público como de particulares o privados".

"Muchas veces (celebrar) en febrero interrumpía el desarrollo de las faenas agrícolas y ganaderas que se desarrollaban en las haciendas durante el verano", agrega, sumando que "lo que ocurría en aquel entonces es que muchas personas que habitaban las ciudades y los pueblos se iban a sus respectivas haciendas en verano y, al trasladarse, los servicios públicos quedaban desprovistos de funcionarios (...) y al no haber funcionarios no había personas que organizaran las fiestas", advierte.

Otra razón, según la historiadora, "es que el 12 de febrero coincidía por esos años (primeras décadas del Siglo XIX) con el carnaval y si no es por el carnaval coincidía con el inicio de la cuaresma en una sociedad bastante religiosa. Entonces era un riesgo latente que se postergara la fiesta y si se postergaba la fiesta se pierde el sentido"

Además, comenta que el 18 de septiembre tiene una gran ventaja: coincide con el inicio de la primavera. "En ese entonces, el invierno significaba un relativo encierro para la comunidad, entonces el 18 coincidía con que la gente comenzaba a salir de sus casas (...) entonces ahí había una coincidencia feliz con el 18 en contraposición lo que pasaba con el 12 de febrero que no era tan feliz que coincidiera con el carnaval o las faenas agrícolas".

Otra de las teorías, responden a temas políticos. "El 12 de febrero, y esto lo señaló Alfredo Jocelyn Holt (historiador), estaba fuertemente vinculado a Bernardo O'Higgins y esta doble gesta: militar y simbólica. Es el 12 de febrero de 1817 y el 12 de febrero de 1818 y ambos están relacionados con O'Higgins". Esto en el contexto de un eventual anhelo de borrar el legado de quien ha sido denominado el padre de la patria.

Un punto adicional hecho por Peralta es que el 12 de febrero, tanto la gesta de la Batalla de Chacabuco (1817) y la proclamación de la Independencia, tuvo una participación protagónica del gobierno de Buenos Aires. "En 1817 y 1818 había una concepción mucho más americanista de las naciones y ese americanismo fue tornándose más nacionalista (...) ya no de hablar de una patria americana, sino que patrias más singulares", subraya.