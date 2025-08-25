"Uno salió positivo": DJ Isi Glock revela que se realizó tests de embarazo tras affaire con Karol Lucero

25 ag. 2025 - 00:00 hrs.

Continúa la polémica protagonizada por Karol Lucero e Ilaisa Henríquez, más conocida como DJ Isi Glock. Esto, a una semana de revelarse el affaire entre ambos y a menos de un año del matrimonio entre el exchico Yingo y Francisca Virgilio.

Este domingo, en respuesta a la entrevista concedida por Karol a Only Fama, Ilaisa entregó nuevos detalles sobre el caso en conversación con Chilevisión. Entre ellos, que uno de los tests de embarazo que se realizó resultó positivo.

"Me hice tres test de diferentes marcas, uno salió positivo", reveló Glock, quien ya había declarado que junto a Karol Lucero no recurrieron a ningún método anticonceptivo durante su encuentro. En esa misma línea, la también exfuncionaria de Carabineros reiteró que en caso de estar embarazada lo asumiría "sola" sin pedir ayuda al locutor radial.

Acusaciones de su expareja

Durante el mismo programa emitido este domingo, la expareja de Ilaisa, Nicole Medina, lanzó una serie de graves acusaciones en contra de la DJ. "Le tengo bastante respeto y miedo a ella porque es capaz de cualquier cosa", afirmó en un comienzo intentando evadir al reportero.

Acto seguido, Medina agregó sobre su expolola que "ha mentido toda su vida. Yo estuve con ella y lo pasé mal en una relación llena de mentiras, así que no me sorprende". Cabe recordar que hace unos días, se destapó una antigua acusación hecha por ella misma en contra de la DJ, declarando que había fingido varias enfermedades.

"Hay carabineros que por culpa de ella perdieron su trabajo. Seducía a los hombres con los que se metía y luego los amenazaba con denunciarlos acusando de que la drogaban o violaban", aseveró Nicole.

