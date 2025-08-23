"Lelo" de Yingo reaparece y acusa de bullying a Karol Lucero: "Él siempre fue una persona maldita"

23 ag. 2025 - 20:15 hrs.

Durante el paso de Karol "Dance" Lucero por Only Fama, el equipo del programa de espectáculos de Mega hizo una recopilación de la carrera del animador, la cual fue acompañada con testimonios de quienes lo conocieron y vivieron de cerca sus polémicas.

Uno de ellos fue Erick Manosalva, más conocido como "Lelo", quien fue compañero de Lucero en Yingo, el programa juvenil con el que "Karol Dance" saltó a la fama. Sin embargo, no se refirió a él en los mejores términos.

"Me hacía bullying, claramente"

Lelo recordó la relación del animador con Natalia "Arenita" Rodríguez, su primera pareja mediática, a quien engañó con Faloon Larraguibel en una situación televisada en el mismo programa. Al respecto, dijo que "siempre encontré que era una persona que lo amaba mucho, que lo daba todo. Y yo notaba su dolor, así que obviamente me compadecía de la Arenita".

"Él siempre fue como una persona maldita, la verdad. Como que nunca le importó nada más que él, es como un poco narcisista. No es un poco, es narcisita de su parte", agregó Lelo.

Además, el ex personaje televisivo también acusó a Dance de "hacer alusión siempre al morbo y a lo sexual".

Pero eso no es todo, ya que Manosalva aseguró que el animador le hizo bullying durante el programa debido a su orientación sexual: "Es un poco homofóbico, porque a mí me molestaba harto cuando yo estaba en Yingo, la verdad".

"Me hacía bullying, claramente. Me recuerdo hartas situaciones bien incómodas que yo pasé estando en el programa, que yo le pedía que por favor no lo hiciera y lo seguía haciendo", cerró.

Todo sobre Karol Lucero