DJ Isi Glock sufre agresión en medio de presentación y apunta a Karol Dance como responsable: Asegura que tomará acciones legales

24 ag. 2025 - 17:15 hrs.

Ilaisa Henríquez, más conocida como DJ Isi Glock, utilizó sus redes sociales para apuntar nuevamente contra Karol Lucero, quien admitió haberle sido infiel a su esposa con la artista. En esta ocasión, la excarabinera lo sindicó como responsable de una agresión que sufrió en un bar.

En un confuso incidente, el cual quedó grabado y fue viralizado en redes sociales, DJ Isi Glock fue agredida por una mujer en medio de su presentación durante la noche del sábado.

DJ Isi Glock sufre agresión en medio de presentación

Durante la jornada de este domingo, la DJ se refirió a la situación en una historia de Instagram, en la cual aseguró que la mujer que la golpeó fue enviada por el mismo Karol Dance, en antelación a su participación en un programa de farándula.

"Quería comentarles que se tomarán acciones legales en contra de Karol Dance y la ordinaria, porque no tengo otro nombre, que vino a golpearme encargada por él, nos vemos en tribunales", escribió la mujer en una historia que borró tiempo después.

Instagram

Sin embargo, su versión fue desmentida por la mujer involucrada, la cual fue identificada como "Entropik", otra DJ que se presentó durante la noche. En su versión, fue Ilaisa quien la provocó, a través de gestos y palabras burlescas.

"Nadie me mandó, solo consecuencias de sus propios actos. No me refiero más al tema", escribió, en una historia que también borró tiempo después.

Instagram

Mira el video de la agresión a DJ Isi Glock

Todo sobre Famosos chilenos