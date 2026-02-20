Nueva amenaza de Trump: Considera un ataque militar limitado contra Irán
- Por AFP
¿Qué pasó?
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que está considerando un ataque militar limitado contra Irán, en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear.
Cuando un periodista le preguntó si "contemplaba un ataque militar limitado si Irán no llega a un acuerdo", Trump respondió: "Lo máximo que puedo decir es que lo estoy considerando".
El mandatario también dijo darse "diez" a "15 días" para decidir si era posible llegar a un acuerdo o, de lo contrario, recurrir a la fuerza.
La respuesta de Irán
Irán afirmó que quiere un acuerdo "rápidamente" con Estados Unidos, tras las declaraciones de Trump. Eso sí, el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, negó que haya "un ultimátum".
"Simplemente discutimos entre nosotros cómo podemos llegar a un acuerdo rápidamente. Y un acuerdo rápido es algo que interesa a ambas partes", declaró en la televisión MS NOW.
El país islámico espera a cambio el levantamiento de las sanciones que penalizan desde hace décadas su economía, provocando una hiperinflación crónica y una fuerte depreciación de la moneda nacional.
Este fenómeno, que erosiona el poder adquisitivo de los iraníes, se ha acentuado en los últimos meses y fue el desencadenante en diciembre de manifestaciones multitudinarias.
"Es evidente que cuanto antes se levanten estas sanciones, mejor será para nosotros. No tenemos, por lo tanto, ninguna razón para retrasar" el proceso, insistió el ministro.
