No se guardaron nada: Panel de 'Only Viña' elige a los peores vestidos de la Gala de Viña 2026

22 feb. 2026 - 02:51 hrs.

La Gala de Viña 2026 estuvo marcada por una histórica sintonía, instancia en que los rostros del espectáculo nacional e internacional buscaron impactar con sus vestidos y trajes.

Sin embargo, el panel de Only Viña no se guardó nada y analizó quiénes fueron los peores vestidos en la alfombra roja más importante de Chile.

Panel de Only Viña elige a sus peores vestidos

Como era de esperar, Daniela Aránguiz eligió a su expareja Luis Mateucci. "No sé de qué mantel sacó su traje, la tela horrible, muy a lo John Travolta. Te juro que no es personal", afirmó la panelista.

Por su parte, Marcelo Marocchino escogió al periodista Roberto Cox como el peor vestido a su gusto, principalmente por usar zapatos con cordones sin calcetines, además de cuestionar sus pantalones cortos y su pañuelo.

En tanto, Ivan Grubessich cuestionó con dureza a Marlen Olivari: "No entiendo su adorno en la cabeza. El color del traje no la favorece, la ensancha, la engorda. Es fatal, nada la acompaña".

Más tarde, Mauricio Correa eligió a Jean Philippe Cretton como el peor vestido; mientras que José Antonio Neme y Tonka Tomicic escogieron a la Miss Universo Fátima Bosch.

Finalmente, Raquel Argandoña mencionó a la misma Fátima Bosch como la peor vestida: "Horrible, espantoso, para una Miss Universo, horrible".

