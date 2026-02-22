"No concebimos convertir la Plaza Central en un zoológico": Ciudades de Honduras prohíben eventos "Therian" en espacios públicos

22 feb. 2026 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

Dos ciudades de Honduras prohibieron recientemente eventos organizados por la comunidad "Therian" de ese país. Las autoridades argumentan que los espacios públicos tienen un carácter "familiar, religioso, cultural y cívico" y que no están dispuestos a convertirlos "en un zoológico".

Ciudades hondureñas prohíben eventos Therian

En las últimas semanas, el fenómeno de los Therians —personas que se identifican y actúan como animales— ha acaparado titulares en toda Latinoamérica, pero el avance de esta curiosa comunidad genera suspicacias en algunos países.

Es el caso de las ciudades hondureñas de La Ceiba y Comayagua, en donde sus autoridades municipales han optado por derechamente prohibir los encuentros organizados que esta viral comunidad pretendía realizar en sus plazas principales.

De acuerdo a Infobae, el alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, considera el evento como algo "totalmente negativo" y, usando palabras bastante duras, sostuvo que "no concebimos convertir la Plaza Central en un zoológico".

Por su parte, el gobierno local de La Ceiba emitió un comunicado señalando que "no ha otorgado ningún tipo de permiso" para el "encuentro Therian" que estaba programado para este fin de semana en la Plaza Central de la ciudad.

"Cualquier invitación que circule a través de las diferentes redes sociales señalando este tipo de eventos es bajo la responsabilidad de quienes atiendan y acudan", agrega el documento, que también indica que el espacio público está destinado a fomentar actividades de carácter "familiar, religioso, cultural y cívico".

