"Con información complementaria" de EEUU: Narcobloqueos en México por muerte de líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

22 feb. 2026 - 17:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Ejército mexicano anunció este domingo que mató al poderoso capo del narcotráfico, Nemesio Oseguera, más conocido como "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante un violento operativo en el estado de Jalisco.

¿Quién era "El Mencho" y cómo murió?

"El Mencho", de 59 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Es uno de los líderes narcos más importantes en ser abatidos tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán "El Chapo" e Ismael "Mayo" Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

El ejército dijo en un comunicado que el "Mencho" resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco (oeste), y murió "durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México".

La institución agregó que, para la ejecución de esta operación, "además de los trabajos de inteligencia militar central" (...) "se contó con información complementaria" por parte de autoridades estadounidenses.

En total, murieron siete delincuentes y tres militares resultaron heridos. Dos miembros del CJNG fueron detenidos y se incautó diverso armamento, entre ellos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos ciegos, según la misma fuente.

Narcobloqueos en México

Más temprano, sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados distintas vías de Jalisco, en respuesta a un operativo de fuerzas federales en la región.

AFP

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que un operativo federal derivó en enfrentamientos y que, como reacción, "individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades".

Lemus ordenó activar el "código rojo" para proteger a la población, al tiempo que se ha suspendido el transporte público de forma temporal en algunas zonas.

Los narcobloqueos por el operativo también se extendieron al vecino estado de Michoacán, en donde el cartel de Oseguera tiene presencia.

Las autoridades locales recomendaron a la población no salir de sus hogares. Cabe destacar que Jalisco recibirá cuatro partidos del Mundial de Fútbol de 2026.

