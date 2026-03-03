Corte de Apelaciones confirma expulsión de alumno que fotografió en secreto a su profesora durante clases

03 mar. 2026 - 16:43 hrs.

Un fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago puso fin a la disputa legal entre un establecimiento educacional de la comuna de Cerrillos y la familia de un estudiante de 14 años que fue expulsado tras tomar y difundir imágenes de connotación sexual de una docente sin su consentimiento.

El tribunal ratificó la decisión determinando que la conducta del joven "atenta gravemente contra la dignidad, la honra y la privacidad de la docente", informó LUN.

Según consigna el medio, todo comenzó en julio del año pasado, cuando una profesora del establecimiento alertó que entre los alumnos de primero medio circulaban fotografías donde aparecían sus partes íntimas, capturadas mientras impartía clases sin que ella lo advirtiera.

La investigación interna del colegio fue rápida: en menos de 48 horas se identificó al principal responsable. El menor, según el relato de los testigos, pidió prestado el teléfono de un compañero porque contaba con una cámara de mayor resolución, utilizó el zoom para obtener las imágenes y luego las reenvió a su propio dispositivo antes de compartirlas con otros estudiantes. Algunas de esas fotografías incluso llegaron a comercializarse.

El 28 de julio, el colegio notificó formalmente al tío del alumno -quien ejerce como apoderado- la decisión de expulsión, amparada en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) del establecimiento.

La apelación ante los tribunales

La familia recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago a fines de agosto, argumentando irregularidades en el proceso. Entre los reparos planteados, señalaron que no se respetó el debido proceso, que los profesores habrían intimidado a los alumnos durante las indagaciones, que existió arbitrariedad en la aplicación de las sanciones -ya que otros involucrados solo recibieron amonestaciones- y que no se consideró el diagnóstico de Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH) que afecta al menor.

Sin embargo, el tribunal rechazó cada uno de estos argumentos. El fallo precisa que el procedimiento "se ajustó estrictamente a la normativa legal vigente", que se respetó "la presunción de inocencia y el derecho a ser oído" y que el propio acusado, en presencia de su apoderado, *reconoció expresamente tomar las fotografías utilizando el celular de otro compañero y haberlas compartido".

Sobre el TDAH, la sentencia es categórica: "la condición de TDAH no exime de responsabilidad ante faltas de gran gravedad que vulneran derechos de terceros".

Respecto a la proporcionalidad de la sanción, la Corte señaló que "las sanciones fueron proporcionales según el grado de participación de cada involucrado", siendo el estudiante sancionado "el autor material de las capturas".

En definitiva, el tribunal concluyó que "la conducta del estudiante no se limitó a una travesura infantil, sino que consistió en la captación de imágenes de connotación sexual de su profesora y su posterior difusión, acto que atenta gravemente contra la dignidad, la honra y la privacidad de la docente".

La familia anuncia recurso a la Corte Suprema

El apoderado del joven anunció que llevarán el caso hasta la Corte Suprema. En declaraciones a LUN, describió al menor como una persona vulnerable que actuó presionado por su entorno: "Él estaba muy arrepentido, con pena, con vergüenza. El muchacho es débil, medio payaso, capaz de hacer cosas por ganarse la amistad de su entorno. Nadie pensó por qué siempre termina metido en errores, nadie pensó que tal vez sus carencias lo predisponen a actuar de cierta forma".

Cáceres también hizo referencia a la situación familiar del adolescente para contextualizar su conducta: "Es un menor vulnerable, con una madre que lo abandonó, con personalidad limítrofe, que nadie sabe dónde está ahora, y un padre drogadicto. Él se crió con sus abuelos. Mi madre hasta ahora tiene la tutoría legal".

El apoderado cuestionó además el rol del colegio durante la investigación y negó que el estudiante haya lucrado con las imágenes: "La profesora jefe presionó junto al poco profesional sicólogo a los muchachos. Los hostigaron mencionando la PDI, los trataron de poco hombres. Muchos niños mintieron por salvarse. Mi sobrino no culpó a nadie, asumió su participación, pero nunca dijo 'distribuyó', como quedó consignado en un informe. Nunca lucró con dichas fotos".