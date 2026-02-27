Logo Mega

Camión tolva explota y se incendia en la Ruta 5 a la altura de San Bernardo

¿Qué pasó?

Un camión tolva explotó y se incendió durante la mañana de este viernes en la Ruta 5, a la altura de la comuna de San Bernardo, en el acceso sur a la Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro se produjo pasadas las 7:00 horas, específicamente en la intersección con avenida Las Acacias.

A raíz de la detonación, el fuego se propagó a la zona de paisajismo de la autopista y alcanzó un árbol ubicado en una empresa cercana.

Equipos de emergencia ya se encuentran trabajando en el lugar del siniestro.

Debido a las labores, Transporte Informa indicó a través de su cuenta en X que el tránsito por la vía local de avenida General Velásquez en dirección al sur está siendo desviado a la altura de Puerta Sur.

Noticia en desarrollo...

