Black Sale: Este es el primer evento de ofertas online del año y en estas fechas se realizará

El primer evento de ofertas online del año ya cuenta con una fecha oficial para su realización. Se trata del Black Sale, donde los chilenos podrán aprovechar para obtener productos con hasta el 70% de descuento.

La edición de 2026 contará con una participación mayor a las 100 marcas nacionales e internacionales, conformadas por empresas tanto grandes, como medianas, pequeñas y micros.

Hasta ahora, las principales marcas confirmadas en el evento son: ABC, HiFi, Easy, Adidas, Energy Club, Nike, Booking.com y Emma.

¿Cuándo es el Black Sale 2026?

De acuerdo con la página oficial del evento, el Black Sale se efectúa “a fines del primer trimestre del año, para poder aguantar la espera al Black Friday que se realiza en noviembre, una vez terminado el verano”.

La fecha apartada para la edición de este 2026 será entre el 30 de marzo y el 5 de abril. Durante estos días, se conseguirán ofertas en más de 15 categorías de productos, inmobiliaria y servicios.

Para conocer y conseguir las promociones del evento, deberá seguirse un procedimiento sencillo:

Registrarse en blacksale.cl : Crear una cuenta gratuita para recibir notificaciones por email sobre las mejores ofertas.

: Crear una cuenta gratuita para recibir notificaciones por email sobre las mejores ofertas. Explorar las ofertas : Navegar por el sitio web o la aplicación para descubrir las ofertas disponibles.

: Navegar por el sitio web o la aplicación para descubrir las ofertas disponibles. Agregar al carrito : Agregar los productos que se desean comprar al carrito de compras.

: Agregar los productos que se desean comprar al carrito de compras. Completar la compra: Ingresar los datos de envío y pago para finalizar la compra.

