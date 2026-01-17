¿Cuánta antigüedad debe tener la cuenta de ahorro para postular al Subsidio DS1?

17 en. 2026 - 21:00 hrs.

Si una familia tiene capacidad de ahorro y quiere adquirir su primera vivienda propia, puede postular al Subsidio DS1 para recibir un apoyo económico en este proceso.

Consiste en un beneficio estatal que permite cubrir una parte de la compra del inmueble, y cuyo valor restante lo complementan los beneficiarios con recursos propios, créditos hipotecarios y con el ahorro mínimo requerido.

Requisitos de la cuenta de ahorro para postular al Subsidio DS1

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) señala que para optar a cualquier tramo de este subsidio habitacional, la cuenta de ahorro debe tener una antigüedad mínima de 12 meses.

Además, debe contener un ahorro mínimo de 30 UF si postula en el Tramo 1; 40 UF en el Tramo 2 u 80 UF en el Tramo 3; el cual debió ser depositado el último día del mes anterior a la fecha de postulación, o antes.

Después de ese momento, no se deberán efectuar giros en la cuenta. También deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 18 años de edad o más.

Contar con cédula nacional de identidad vigente. Los postulantes extranjeros deben tener vigente su cédula de identidad para extranjeros al postular y en ella deberá constar su residencia definitiva, emitida por el Servicio Nacional de Migraciones.

Fotocopia de la cédula de identidad para extranjeros, para ser presentada en la postulación. Solo aplica para extranjeros.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo del 60% de calificación socioeconómica (Tramo 1). Los adultos mayores pueden pertenecer hasta el 90% más vulnerable de la población.

Si se postula colectivamente, el grupo debe tener un mínimo de 10 integrantes, realizar el trámite a través de una Entidad Patrocinante y contar con un proyecto habitacional aprobado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

Para el Tramo 2, se requiere pertenecer al 80% más vulnerable; y para el Tramo 3, solo estar inscrito en el RSH.

¿Cómo postular al Subsidio DS1?

Una vez que los interesados tienen la cuenta de ahorro, conocen las fechas de postulación y su calificación socioeconómica, podrán postular a través del sitio web del Minvu (pulsa aquí).

La solicitud también se puede presentar en una oficina de atención presencial del Serviu o instituciones públicas en convenio, bajo cita previa.

El valor del inmueble no debe superar las 1.200 UF si postula en el Tramo 1; 1.800 UF en el Tramo 2 y 2.600 UF en el Tramo 3.

Todo sobre Subsidio habitacional