Cuentas de luz subirían $1.450 por cuatro años para saldar deuda con eléctricas

10 feb. 2026 - 05:30 hrs.

El Ministerio de Energía dio a conocer una propuesta de pago con tarifa única y subsidio para los sectores más vulnerables para enfrentar el proceso instruido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), mediante el cual se solicita a las empresas distribuidoras eléctricas efectuar el cobro de los saldos pendientes asociados al congelamiento de tarifas aprobado en 2019.

El titular de la cartera de Energía, Álvaro García, indicó que "la SEC acaba de dar a conocer los resultados de su investigación sobre la deuda con las empresas distribuidoras eléctricas como resultado del período de congelamiento tarifario que hubo a partir de 2019. Con esto concluimos el proceso de definir cómo se va a devolver la plata a las empresas eléctricas".

Asimismo, señaló que "el nuevo gobierno nos ha hecho ver la importancia de que cerremos la mayor cantidad de procesos pendientes, y este era el más significativo y por eso nos hemos acelerado en concluir la investigación y en hacerla pública".

La propuesta del Ministerio de Energía

La SEC estimó que la deuda de los clientes con las distribuidoras eléctricas llega a $734 mil millones aproximadamente, correspondiente al 11% de la deuda total por el congelamiento de tarifas en 2019.

En este contexto, el Ministerio de Energía propuso una alternativa de solución para un pago transparente, en un plazo determinado y socialmente progresiva, que será entregada como insumo a la administración entrante, con el objetivo de encaminar el pago de esta reliquidación y atenuar su impacto en las familias.

"Nosotros vamos a proponerle a las próximas autoridades una forma de pago de esta deuda coherente con lo que ya se hizo en el caso de la deuda de las generadoras, una fórmula solidaria que le permita a la población más vulnerable no pagar el incremento en la deuda eléctrica. Vamos a proponer un proyecto de ley que genere un cargo único de devolución, que asciende a $1.450 adicionales al mes para todos los clientes regulados residenciales, por 48 meses", detalló la autoridad.

