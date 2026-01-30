Detienen a Alberto Larraín en el marco de la investigación por Caso Procultura

30 en. 2026 - 20:05 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en la tarde de este viernes a Alberto Larraín, confundador de la ONG Procultura, en el marco de la investigación que hay por el Caso Convenios.

No solo fue detenido Alberto Larraín

Según los últimos antecedentes, en horas de la tarde ingresaron cuatro detenidos a la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI en relación con las diligencias, a la espera de la llegada de Larraín.

Los sospechosos fueron trasladados hasta ese lugar por un tema de logística, debido a los cuarteles que maneja la institución policial.

¿Por qué fue detenido Larraín?

El arresto del excofundador de ProCultura se habría producido por una arista investigativa que está ligada a la ejecución de un programa de prevención del suicidio llamada "Quédate".

La exfundación de Larraín habría recibido más de 1.600 millones de pesos por parte del GORE Metropolitano, lo que también ha generado que el gobernador Claudio Orrego sea cuestionado.

Entre los detenidos también figuran María Constanza Gómez, representante legal de Procultura; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de la ONG; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del GORE RM y Gabriel Prado, quien es pareja de Abusleme.