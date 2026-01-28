Beneficio por Años Cotizados: Consulta de estas formas si recibirás el aporte

28 en. 2026 - 07:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados representa un aporte adicional mensual, que se otorga en Unidades de Fomento, bajo ciertas condiciones impuestas por el Estado.

Los beneficiarios son personas pensionadas por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros de vida, que tengan 65 años o más.

Según ChileAtiende, las mujeres deben tener al menos 120 meses cotizados (10 años) y los hombres 240 meses cotizados (20 años) para recibir la ayuda, con un tope máximo de 300 meses continuos o discontinuos (25 años).

¿Cómo se consulta si se recibirá el Beneficio por Años Cotizados?

Existen diversos medios para revisar si se recibe el Beneficio por Años Cotizados. En la página de consultas de MiChileAtiende, solo bastará introducir el RUN y la fecha de nacimiento del destinatario (pulsa aquí).

Quienes ya son beneficiarios, también pueden ingresar al sitio con su ClaveÚnica y tener acceso al monto, detalles y descarga de la resolución, en la que figura información clave sobre el beneficio y la forma de cálculo de la bonificación.

También se puede realizar la consulta por medio de una videoatención en ChileAtiende (pincha aquí).

Asimismo, aplican llamadas al call center de ChileAtiende 101 (o al +56 4 4236 20 00 si la persona está en el extranjero) y visitas a las sucursales de ChileAtiende, con la cédula de identidad.

En los módulos express ChileAtiende también se puede hacer las gestiones correspondientes para verificar la información del beneficio, que paga 0,1 UF por cada 12 meses cotizados.

