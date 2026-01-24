Beneficio por Años Cotizados: ¿Es necesario postular?

24 en. 2026 - 09:22 hrs.

A través del Beneficio por Años Cotizados, las personas jubiladas pueden mejorar el monto de sus pensiones, ya que, desde enero de este 2026, se comenzó con el pago de este aporte que busca retribuir a este grupo por sus años de trabajo.

Cabe mencionar que podrán recibirlo las personas pensionadas por vejez o invalidez que tengan 65 años o más y que pertenezcan a una AFP o compañía de seguros de vida.

¿Es necesario postular al Beneficio por Años Cotizados?

Ya que se trata de una ayuda automática, no es necesario postular al Beneficio por Años Cotizados, pues desde el Instituto de Previsión Social se encargan de revisar los antecedentes de los potenciales jubilados para ser acreedores.

De este modo, el mismo IPS se encarga de enviar una notificación vía correo a las personas que resulten beneficiadas o a través de su Casilla Única, para informar si cumplen con los requisitos.

¿En cuánto subirán las pensiones de los jubilados con el Beneficio por Años Cotizados?

El pago del aporte es en Unidades de Fomento (UF), específicamente 0,1 UF por año cotizado, con un tope de 25 años, es decir, lo máximo que puede recibir uno de sus beneficiarios es 2,5 UF por mes.

Gracias a lo anterior, es posible calcular el monto que podrán recibir los pensionados por concepto del Beneficio por Años Cotizados, teniendo en cuenta, siempre, el valor de la UF por día.

Es decir, si lo llevamos al valor de la UF ($39.724 al sábado 24 de enero de 2026), correspondería al pago de $3.972 (0,1 UF) por año cotizado, con un tope de $99.310 (2,5 UF).

Por tanto, las pensiones de los jubilados tendrán un aumento desde, aproximadamente, unos 4 mil a casi 100 mil pesos, monto que dependerá de la cantidad de años cotizados y del valor de la UF al momento de recibir el Beneficio por Años Cotizados.

Todo sobre Beneficio por años cotizados