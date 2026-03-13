Estudio advierte uso temprano de internet en niños: Así puedes configurar el control parental en tu celular

13 mar. 2026 - 16:50 hrs.

¿Qué pasó?

Controlar el contenido que visualizan los niños y adolescentes siempre es un desafío para los padres. Un estudio realizado por Kids Online Chile reveló que cerca del 87% de los niños, niñas y adolescentes del país puede acceder a internet desde su propio celular.

Además, muchos menores obtienen su primer teléfono antes de los 9 años, un escenario que evidencia que la vida digital comienza cada vez más temprano.

Este panorama plantea nuevos desafíos para padres y cuidadores, especialmente al momento de supervisar el tipo de contenido que consumen y los posibles efectos que podría tener en su conducta la exposición a material inapropiado.

El control parental como medida de seguridad

En este contexto, el control parental surge como una herramienta clave para orientar el uso de pantallas, establecer límites y reducir riesgos asociados al contenido no apto, el contacto con desconocidos o el uso excesivo de dispositivos.

“El control parental no busca vigilar, sino guiar. La tecnología forma parte del entorno en el que crecen los niños, por lo que el desafío es que los adultos la comprendan y puedan enseñar a usarla de manera responsable”, explica Felipe Mancini, CEO de Asimov Consultores, empresa chilena especializada en aplicaciones móviles, software e inteligencia artificial para el sector público y privado.

Aunque internet ofrece beneficios educativos, creativos y sociales, también implica riesgos cuando no existe mediación adulta. Entre las principales preocupaciones están el ciberacoso, el acceso a contenidos no adecuados para la edad y el desarrollo de una relación poco equilibrada con las pantallas.

Ante ello, Mancini advierte: “Entregar un teléfono sin acuerdos ni configuración es como dejar a un niño solo en una ciudad desconocida. No se trata de generar miedo, sino de asumir que el mundo digital requiere normas, hábitos y acompañamiento, tal como ocurre en la vida offline”.

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Así puedes configurar el control parental

En teléfonos Android

1. Ingresar a Configuración y seleccionar Bienestar digital y control parental.

2. Crear o vincular una cuenta del menor mediante Family Link.

3. Definir límites de tiempo, permisos de apps y filtros de contenido.

4. Revisar reportes de uso y ajustar periódicamente las configuraciones.

En iPhone (iOS)

1. Entrar a Configuración y seleccionar Tiempo en pantalla.

2. Activar En familia y crear el perfil del niño o niña.

3. Establecer horarios de descanso, restricciones de contenido y límites de aplicaciones.

4. Proteger los ajustes con un código exclusivo para adultos.