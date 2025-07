Celulares se guardarán en estuches con inhibidores de señal: El plan que regulará uso de teléfonos en colegios de Lo Barnechea

23 jul. 2025 - 13:54 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Lo Barnechea informó que durante el segundo semestre de este año escolar implementarán inhibidores de señal en colegios públicos de la comuna, con el objetivo de regular el uso de celulares en las salas de clases.

La medida, que forma parte de la campaña "Espacios libres de teléfonos", comenzará, sin embargo, como plan piloto en el Colegio Lo Barnechea Bicentenario y, si resulta exitoso, luego se irá aplicando progresivamente en otros establecimientos.

¿Cómo funcionan los inhibidores de señales que se usarán?

En conversación con Meganoticias, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, explicó que se trata de un "inhibidor para el teléfono particular, no inhibe la señal en todo el establecimiento educacional, ni tampoco afecta al barrio, ni una clase que se vaya a hacer a través de Zoom".

Más en detalle, consiste en una especie de estuche en cuyo interior se debe ubicar el teléfono. "Tú llegas al colegio, ingresas tu celular acá y este sobre o cambucho tiene un metal adentro que inhibe la señal", indicó el jefe comunal, agregando que fue copiado de "experiencias exitosas en Estados Unidos".

Alessandri aseguró que el estudiante "mantendrá el celular bajo su custodia para que no le genere ansiedad, que se le puede perder o cualquier cosa". Además, el estuche permanecerá cerrado bajo un mecanismo que solo permite su apertura usando un dispositivo que estará en cada una de las salas.

"Esto lo vamos a utilizar en un plan piloto con bastante criterio, quizás los niños puedan usar o revisar el celular durante el recreo o después de la jornada escolar, para coordinarse con sus apoderados", añadió el alcalde.

Reclamos por mal rendimiento académico y problemas en la convivencia escolar

Según explico la autoridad, la medida se debe a una serie de cuestionamientos por parte del equipo docente y los distintos apoderados sobre el rendimiento académico y la convivencia escolar de los estudiantes.

"Los profesores nos reclaman que los niños ya no conversan entre sí, que los niños no juegan, que en el recreo están permanentemente chateando, que ya no se relacionan, que el uso del vocabulario está muy limitado y para qué decir la comprensión de lectura", expuso Alessandri.

Asimismo, "los padres nos reclaman y nos dicen que a la salida del colegio llegan a la casa a las 4 o 5 de la tarde y están conectados 4 o 5 horas más. Esto genera ansiedad, dopamina, es adictivo. El joven que está formando su criterio deja de tener relación con sus pares, y el deporte pasa a segundo o tercer plano", dijo.

El plan piloto comienza en agosto en el Colegio Lo Barnechea, en su sede media, que va desde séptimo básico a cuarto medio, ya que "son el grupo etario que más usa el celular. Vamos a comenzar con un piloto de 120 niños".

Según explicó la autoridad, el pack de 18 estuches más uno de los dispositivos para abrirlos tiene un costo de 25 dólares. "Vamos a a pilotear durante agosto y septiembre y después del 18 de septiembre, si es exitoso, la idea es masificarlo a todo el colegio", expuso.