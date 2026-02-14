Puedes ganar 5.000 dólares y un viaje a la Antártica: Revisa cómo inscribirte en los Premios de Fotografía Audubon 2026

14 feb. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Audubon abrió la convocatoria a su Premio de Fotografía 2026, instancia que tiene como finalidad "reconocer las mejores fotografías de aves". Lo atractivo del concurso es que cuenta con un premio de 5.000 dólares y un viaje a la Antártica.

En la versión 2025, el fotógrafo chileno Felipe Toledo se quedó con el primer lugar de la competencia gracias a su fotografía de un martín pescador capturada en Valdivia.

Así puedes ganar un viaje a la Antártica

Tal como explica Audubon, sus premios buscan "reconocer las mejores fotos de aves, celebrando su belleza y destacando cómo conectan a las personas a través de diversas geografías y ecosistemas".

Para participar no se requiere un gran conocimiento técnico en fotografía, ya que la convocatoria está abierta a fotógrafos y videógrafos de todos los niveles de experiencia.

Las inscripciones al concurso se recibirán hasta las 14:00 horas del próximo miércoles 4 de marzo, y podrán participar residentes de Chile, Canadá, Colombia y Estados Unidos.

En esta 17° versión de los premios, el ganador o ganadora se podrá llevar US$5.000 y un viaje a la Antártica con HX Expeditions para combinar la observación de aves, conservación y exploración de un destino único.

Para conocer más detalles del concurso, los premios de las otras categorías y cómo inscribirte, solo debes ingresar al sitio oficial de los Premios de Fotografía Audubon en el siguiente enlace (pincha aquí).