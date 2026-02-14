Puedes ganar 5.000 dólares y un viaje a la Antártica: Revisa cómo inscribirte en los Premios de Fotografía Audubon 2026
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Audubon abrió la convocatoria a su Premio de Fotografía 2026, instancia que tiene como finalidad "reconocer las mejores fotografías de aves". Lo atractivo del concurso es que cuenta con un premio de 5.000 dólares y un viaje a la Antártica.
En la versión 2025, el fotógrafo chileno Felipe Toledo se quedó con el primer lugar de la competencia gracias a su fotografía de un martín pescador capturada en Valdivia.
Así puedes ganar un viaje a la Antártica
Tal como explica Audubon, sus premios buscan "reconocer las mejores fotos de aves, celebrando su belleza y destacando cómo conectan a las personas a través de diversas geografías y ecosistemas".Ir a la siguiente nota
Para participar no se requiere un gran conocimiento técnico en fotografía, ya que la convocatoria está abierta a fotógrafos y videógrafos de todos los niveles de experiencia.
Las inscripciones al concurso se recibirán hasta las 14:00 horas del próximo miércoles 4 de marzo, y podrán participar residentes de Chile, Canadá, Colombia y Estados Unidos.
En esta 17° versión de los premios, el ganador o ganadora se podrá llevar US$5.000 y un viaje a la Antártica con HX Expeditions para combinar la observación de aves, conservación y exploración de un destino único.
Para conocer más detalles del concurso, los premios de las otras categorías y cómo inscribirte, solo debes ingresar al sitio oficial de los Premios de Fotografía Audubon en el siguiente enlace (pincha aquí).
