Tren del Recuerdo: Estas son las próximas salidas durante febrero

12 feb. 2026 - 10:00 hrs.

El Tren del Recuerdo anuncia nuevas salidas para el mes de febrero, permitiendo a las personas realizar viajes recreativos a bordo de coches que marcaron la historia ferroviaria de Chile.

Se trata de una oportunidad perfecta para vivir una experiencia distinta, la cual entusiasma a muchos y que poco a poco amplía los tramos disponibles.

Calendario de salidas del Tren del Recuerdo durante febrero

La página oficial indica que los viajes que se realizarán durante lo que resta del mes de febrero serán en las siguientes fechas:

Domingo 15 y 22: Servicios Santiago - San Antonio (Ida y vuelta).

Servicios Santiago - San Antonio (Ida y vuelta). Sábado 14: Tren Rancagua - San Antonio (ida y vuelta).

Tren Rancagua - San Antonio (ida y vuelta). Sábado 21: Llay Llay (ida y vuelta) con almuerzo, Tren Santiago - Limache (ida y vuelta) y Tren Valdivia - Antilhue (ida y vuelta).

¿Cómo comprar un boleto del Tren del Recuerdo?

Los interesados deben ingresar al sitio web del Tren del Recuerdo (pulsa aquí), selecciona el tramo que prefieren y el tipo de coche en el que desean viajar.

