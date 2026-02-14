Subsidio eléctrico: ¿Desde cuándo se verán reflejados los descuentos en las boletas de luz?

14 feb. 2026 - 12:00 hrs.

El Subsidio Eléctrico es un beneficio transitorio del Gobierno de Chile que permite a los hogares más vulnerables acceder a un descuento en sus boletas eléctricas.

El monto de la ayuda varía de acuerdo con el número de integrantes del hogar y se detalla a continuación:

Un integrante: $30.270.

Dos a tres integrantes: $39.348.

Cuatro o más integrantes: $54.486.

¿Cuándo se verá reflejado el descuento en mi cuenta de la luz?

Según el sitio web del Subsidio Eléctrico, los beneficiarios podrán ver reflejado el descuento desde febrero de 2026, según los tiempos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica.

¿Quiénes pueden recibir el Subsidio Eléctrico?

Para ser beneficiario, el postulante debe cumplir con una serie de condiciones:

Ser mayor de 18 años.

Ser cliente (arrendatario o propietario) de una empresa de distribución de electricidad y haber estado al día con el pago de la cuenta de electricidad durante el 22 de diciembre de 2025.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer al 40% de mayor vulnerabilidad.

Si en la familia hay al menos una persona inscrita en el Registro de Pacientes Electrodependientes y en el RSH, podrá enviar la solicitud sin importar su tramo de calificación socioeconómica.

