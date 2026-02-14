Video muestra momento en que hombre se enfrentó contra cuatro delincuentes para evitar robo: Fue amenazado con una pistola

14 feb. 2026 - 10:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un video captó el momento exacto en que un hombre se enfrentó contra 4 delincuentes en las afueras de su domicilio en Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana, para evitar el robo de su auto.

En conversación con Meganoticias Siempre Juntos, Álvaro Salinas entregó su testimonio de lo que vivió el pasado lunes, momento en que venía llegando de un viaje a la playa.

Enfrentó a delincuentes que portaban armas de fuego

"Mi familia estaba en la playa. Salgo de la casa, abro la puerta y veo que pasan 2 jóvenes por la vereda y después, al salir, me percato que pasan 2 jóvenes más por atrás de la camioneta y se quedaron parados en la esquina", comenzó diciendo Álvaro.

Luego, contó que "abrí la puerta y como que sentí una sensación de que algo iba a pasar. Uno viene corriendo, se da la vuelta, sacó una pistola y me apuntó. Yo reaccioné, le pesqué el brazo, lo levanté y empecé a forcejear con él, antes que llegaran las otras tres personas. Después me di cuenta de que la puerta estaba abierta".

En un momento del video, se puede ver cómo los delincuentes toman a Álvaro de la polera para intentar quitarle las llaves de su vehículo, no logrando su cometido.

"Con la fuerza logré entrar y cerrar la puerta. Y ahí es donde empezaron los golpes por arriba con un martillo donde me pegaron en la cabeza, me sacaron sangre, me forcejearon y me rasguñaron para quitarme las llaves", precisó el afectado.

Álvaro también contó que a uno de los delincuentes se le cayó su carné de identidad, el cual fue recogido para realizar la denuncia correspondiente. Según su testimonio, uno de los delincuentes era un joven de 20 años.

