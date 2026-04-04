¿Se atrasan o adelantan los relojes?: Así debes hacer el cambio de hora en Chile este sábado

04 abr. 2026 - 10:51 hrs.

Este sábado 4 de abril comienza el cambio de hora en Chile, dando paso al horario de invierno, una medida que cada año genera dudas entre las personas sobre cómo ajustar sus relojes.

El proceso se concreta durante la medianoche, específicamente a las 00:00 horas del domingo 5 de abril, momento en que se debe realizar la modificación del horario que regirá durante los próximos meses.

La instrucción es clara: los relojes deben retrasarse una hora. Es decir, cuando el reloj marque la medianoche, deberá volver a las 23:00 horas del sábado, lo que se traduce en una hora adicional durante la noche.

El cambio de hora no es para todo Chile

Este ajuste aplica para la mayor parte del territorio nacional, donde el cambio de hora es obligatorio y se implementa de forma simultánea.

Sin embargo, hay excepciones. Las regiones de Aysén y de Magallanes y la Antártica Chilena no realizan esta modificación, ya que mantienen su huso horario actual durante todo el año.

En el caso del territorio insular, el cambio se realiza en un horario distinto. En Isla de Pascua y en Isla Salas y Gómez, el ajuste debe hacerse a las 22:00 horas del sábado, momento en que el reloj pasa a marcar las 21:00 horas.

De esta manera, el llamado es a estar atentos y realizar el cambio a tiempo para evitar confusiones en la jornada siguiente, considerando que el nuevo horario comenzará a regir de inmediato en gran parte del país.