Nos vamos al horario de invierno: Todo lo que debes saber del cambio de hora

04 abr. 2026 - 08:00 hrs.

Este sábado 4 de abril se da inicio al cambio de hora en Chile, marcando el comienzo del llamado “horario de invierno”, una medida que cada año genera dudas entre las personas.

A partir de las 00:00 horas del domingo 5 de abril, los relojes deberán ser modificados, dando paso al nuevo huso horario que regirá durante los próximos meses.

¿Se adelanta o se retrasa el reloj?

Si aún no lo tienes claro, la respuesta es simple: los relojes se deben retrasar una hora.

Según lo indicado por autoridades, a las 00:00 horas del domingo 5 de abril, el reloj deberá volver a marcar las 23:00 horas del sábado 4. Esto implica que esa noche se “gana” una hora adicional.

Cómo se aplica el cambio de hora en Chile

En la mayor parte del país, el ajuste horario es obligatorio. Sin embargo, existen excepciones:

La región de Aysén

La región de Magallanes y la Antártica Chilena

Ambas zonas se mantienen con su huso horario actual y no realizan el cambio.

En el territorio insular, el procedimiento es distinto. En la Isla de Pascua y la Isla Salas y Gómez, el ajuste debe realizarse a las 22:00 horas del sábado 4, pasando a ser las 21:00 horas.

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