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Nos vamos al horario de invierno: Todo lo que debes saber del cambio de hora

Este sábado 4 de abril se da inicio al cambio de hora en Chile, marcando el comienzo del llamado “horario de invierno”, una medida que cada año genera dudas entre las personas.

A partir de las 00:00 horas del domingo 5 de abril, los relojes deberán ser modificados, dando paso al nuevo huso horario que regirá durante los próximos meses.

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¿Se adelanta o se retrasa el reloj?

Si aún no lo tienes claro, la respuesta es simple: los relojes se deben retrasar una hora.

Según lo indicado por autoridades, a las 00:00 horas del domingo 5 de abril, el reloj deberá volver a marcar las 23:00 horas del sábado 4. Esto implica que esa noche se “gana” una hora adicional.

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Cómo se aplica el cambio de hora en Chile

En la mayor parte del país, el ajuste horario es obligatorio. Sin embargo, existen excepciones:

  • La región de Aysén
  • La región de Magallanes y la Antártica Chilena

Ambas zonas se mantienen con su huso horario actual y no realizan el cambio.

En el territorio insular, el procedimiento es distinto. En la Isla de Pascua y la Isla Salas y Gómez, el ajuste debe realizarse a las 22:00 horas del sábado 4, pasando a ser las 21:00 horas.

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