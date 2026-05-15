Fiscal Barros: "Tenemos más de 200 personas en la Región Metropolitana en prisión preventiva por delitos de secuestro"

15 may. 2026 - 12:24 hrs.

¿Qué pasó?

En el programa Ahora es Cuando de Radio Infinita, el fiscal regional Metropolitano Sur y líder del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, se refirió al aumento de los casos de secuestros extorsivos en el país.

Durante la entrevista, Barros explicó que “los grupos organizados están buscando personas que realmente les produzcan dinero mediante los secuestros”, advirtiendo que las bandas criminales están enfocando sus acciones en víctimas que puedan generar mayores ganancias económicas.

El fiscal también abordó el alto número de denuncias por secuestro y aseguró que muchas de ellas son utilizadas para encubrir otros delitos o situaciones que finalmente no resultan ser reales. “Las denuncias de secuestros son altas, pero muchas veces esa denuncia se utiliza para encubrir una serie de otras cosas que no son reales (...) Sin embargo, el Estado tiene que gastar millones de pesos cada vez que hay una denuncia”, afirmó.

Asimismo, Héctor Barros calificó el fenómeno del crimen organizado como “un monstruo de varias cabezas”, señalando que, aunque las policías logran detener a distintas organizaciones o células delictuales, rápidamente surgen nuevos grupos que retoman este tipo de delitos. “Cada vez que las policías detienen a organizaciones que están operando en el país, ocurre una baja inmediata de los secuestros, pero luego estos delitos vuelven a aparecer”, explicó.

En la misma línea, el líder del equipo ECOH realizó un balance respecto de las personas que actualmente se encuentran en prisión preventiva por delitos vinculados al crimen organizado. “Tenemos más de 200 personas en la Región Metropolitana en prisión preventiva por delitos de secuestro. Y en delitos de homicidio, también en contexto de crimen organizado, contando los secuestros, son cerca de 600 personas las que están privadas de libertad”, detalló.

Expansión de los secuestros en Chile

Además, Barros advirtió sobre la posible expansión de los secuestros en Chile. Según indicó, inicialmente estos delitos afectaban principalmente a pequeños empresarios de la zona poniente de Santiago, pero el fenómeno podría extenderse hacia otros sectores. “Cuando hablo de que el fenómeno se va a expandir, no solo se va a expandir hacia la zona oriente, sino hacia cualquier lugar donde las organizaciones vean que pueden obtener una mayor cantidad de recursos”, sostuvo.

Finalmente, el fiscal valoró el trabajo realizado por el Ministerio Público y destacó el compromiso de la Fiscalía en este tipo de investigaciones. “Los fiscales se entregan en cuerpo y alma cada vez que tienen un caso que consideran relevante”, concluyó.