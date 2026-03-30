Metro avanza con puertas de andén en Línea 1: Así está quedando la instalación en estación Neptuno

30 mar. 2026 - 07:54 hrs.

¿Qué pasó?

El Metro de Santiago continúa con la instalación de puertas de andén en la Línea 1 y ya concretó nuevos avances en la estación Neptuno. En el lugar, las estructuras ya están instaladas en uno de los andenes, aunque todavía no se encuentran en funcionamiento.

A diferencia de lo que ocurre en San Pablo, donde el sistema ya opera con pasajeros, en Neptuno aún resta un ajuste técnico para que las puertas puedan abrirse y cerrarse de manera sincronizada con la llegada de los trenes.

Ajustes antes de su operación

Según se explicó en la propia estación, el sistema requiere una calibración final que depende del funcionamiento ya implementado en San Pablo. Una vez que ese proceso esté completamente validado, se podrá habilitar el uso en Neptuno.

Por ahora, es posible observar la instalación completa en sólo uno de los andenes, pero sin operación activa, mientras continúan los trabajos para su puesta en marcha.

Proyecto en desarrollo en Línea 1

El plan forma parte de una iniciativa que se viene desarrollando desde hace meses y que contempla la instalación de puertas de andén a lo largo de toda la Línea 1, desde Los Dominicos hasta San Pablo, con una inversión de 187,7 millones de dólares.

En ese contexto, el gerente general de Metro, Felipe Bravo, señaló: “Vamos a tener ya operativas las puertas de andén aquí en Estación San Pablo, van a estar operativas con pasajeros”.

Añadió que “esta estación ya normaliza su funcionamiento y, por supuesto, empezamos ya a operar con este que es el primer andén de la línea 1, que tiene puertas de andén operativas. Ya tenemos las primeras puertas instaladas en la estación siguiente, en la estación Neptuno, y durante el año esperamos completar seis estaciones de Línea 1 ya con este sistema completamente operativo”.

Instalación progresiva

Los trabajos avanzan de forma gradual debido a las características de la Línea 1, la más antigua de la red, lo que implica intervenciones más complejas en términos de ingeniería. En Neptuno, por ejemplo, las puertas están instaladas solo en una dirección, mientras que el otro andén aún está pendiente.

Además, el sistema considera la operación con distintos tipos de trenes, tanto los más largos como los más cortos, ajustando la apertura de puertas según corresponda a cada formación.

Medidas para este año

Desde Metro también destacaron que este proyecto forma parte de las acciones que se implementarán durante 2026 para mejorar la operación del servicio.

El presidente de Metro, Guillermo Muñoz, indicó: “Este año también nos preparamos con estas puertas de andén, van a mejorar no solo el look de la estación, sino que también van a mejorar la operación de una línea tan importante para la ciudad y para la red de Metro como es la Línea 1”.

En la misma línea, agregó: “Entran en operación estas puertas de andén y son parte de las medidas operacionales y de seguridad que vamos a aplicar durante el año 2026”.

Trabajos en horario nocturno

Las labores de instalación se realizan principalmente durante la noche, con el objetivo de evitar interrupciones en el servicio y reducir el impacto en los usuarios durante el día.

De esta forma, el proyecto continúa avanzando de manera progresiva, con la meta de completar su implementación total hacia el año 2028.

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