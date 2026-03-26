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Metro de Santiago cierra accesos de cuatro estaciones de Línea 1

¿Qué pasó?

En la mañana de este jueves, Metro de Santiago informó que cerraron accesos de algunas de las estaciones de Línea 1, sin dar las razones de la decisión.

En específico, según lo reportado, son cuatro las estaciones las que mantienen cerrados sus accesos hacia el norte.

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¿Qué estaciones tiene accesos cerrados?

"Informamos que los accesos norte de Santa Lucía, Universidad Católica, Universidad de Chile y La Moneda L1 se encuentran cerrados de manera preventiva", comunicó el tren subterráneo en sus redes sociales.

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Cabe señalar que esta decisión se tomó mientras se producen manifestaciones en el centro de Santiago, las cuales se trasladan por la Alameda.

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