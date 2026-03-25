Teleférico Bicentenario entra en fase clave: Estas son las 3 estaciones que tendrá

25 mar. 2026 - 10:52 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes comenzó la instalación de la cabina 114, la primera en iniciar las pruebas de operatividad del Teleférico Bicentenario, proyecto inaugurado hace menos de un año y que busca conectar las comunas de Providencia y Huechuraba en solo 13 minutos.

La iniciativa presenta más del 75% de avance general y contempla tres estaciones, beneficiando a cerca de 620 mil personas de las comunas de Las Condes, Providencia, Huechuraba y Vitacura.

El sistema contará con tres estaciones: Canal San Carlos, Parque Metropolitano y Santa Clara.

Estación Canal San Carlos

Se ubicará en el punto de encuentro entre Las Condes, Providencia y Vitacura. Tendrá una superficie de 675 metros cuadrados y será el punto de inicio del recorrido del teleférico, consigna LUN.

Actualmente, registra un avance del 63%.

Estación Parque Metropolitano

Ubicada en la cumbre del Parque Metropolitano de Santiago, esta será la estación motriz del sistema. Permitirá el giro del trazado hacia la estación Santa Clara, en Huechuraba.

Además, funcionará como un nuevo acceso al parque para los usuarios. Presenta un avance del 58% y contará con una superficie de 1.240 metros cuadrados.

Estación Santa Clara

Estará emplazada en Ciudad Empresarial, en Huechuraba, donde finalizará el recorrido del Teleférico Bicentenario.

A la fecha, presenta un avance del 64% y contempla una superficie construida de 2.929 metros cuadrados.

De acuerdo a los plazos oficiales, la entrada en operación del proyecto está prevista para 2027. Mientras tanto, continúan los trabajos para concretar la puesta en marcha de esta nueva alternativa de transporte en la capital.

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