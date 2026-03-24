¿Cómo se aplicará el nuevo bono para taxis y colectivos? Conoce cuánto dinero entrega

24 mar. 2026 - 14:19 hrs.

Luego de que el Gobierno anunció un alza histórica en el precio de los combustibles, también informó que entregará una serie de beneficios para enfrentar este panorama.

Una de las ayudas que busca paliar el aumento de la bencina será un nuevo bono de transporte que se entregará exclusivamente a conductores de taxis y colectivos.

¿Cuánto dinero entrega el bono a taxistas y colectiveros?

Según adelantó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se entregará una "subvención por mes de $100 mil para la compra de combustible".

Dicha cifra se entregará por cada vehículo inscrito como taxi o colectivo y se ofrecerá por los siguientes seis meses, "es decir, hasta septiembre del presente año o mientras dure la contingencia", señaló el jefe de cartera.

La subvención se podría extinguir si durante ese período el precio del crudo Brent cae de US$ 80 el barril.

¿Cómo se pagará el bono?

Para los pagos, se prevé la creación de un sistema electrónico junto a BancoEstado, del que se entregarán más detalles próximamente.

"Es parte de un proyecto de ley que se enviará este martes al Congreso para discusión inmediata", añadió el ministro.

Adicionalmente, otra de las medidas impulsadas por el Gobierno será una línea de financiamiento preferencial para los taxis y taxis colectivos que quieran renovar su vehículo a uno de electromovilidad a través de BancoEstado. "Será un crédito a seis años, primera cuota después de seis meses", informó la autoridad.

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