¿Hasta cuándo estará congelada la tarifa del transporte público en Santiago? En esta fecha podría volver a subir

24 mar. 2026 - 12:28 hrs.

Tras el anuncio sobre el aumento de los precios de los combustibles a partir de este jueves, el Gobierno decidió implementar una serie de medidas que buscan paliar esta alza histórica.

Una de ellas será el congelamiento de la tarifa del transporte público en Santiago, específicamente para todos los buses RED que circulan por la capital.

En cuanto al Metro de Santiago y el tren Alameda-Nos, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no entregó detalles sobre un eventual congelamiento de tarifas, aunque es probable que también se aplique.

¿Cuándo volvería a subir el pasaje de micro?

Según detalló Quiroz, la tarifa del Transantiago "se congela hasta diciembre inclusive, todo el resto de año. No hay variación de precio y no hay letra chica. Se congela".

En esa línea, es posible que a partir de 2027 la tarifa de la locomoción colectiva vuelva a subir, aunque dicha información será dada a conocer en los próximos meses.

¿Subirá el pasaje en regiones?

En el caso de las demás regiones del país, el ministro de Hacienda adelantó que se implementará un sistema "espejo" de recursos para alivianar las posibles alzas de precios.

No obstante, advirtió que se "esperan los fondos" y que las medidas que se implementarán dependen de cada región, sin entregar más detalles.

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